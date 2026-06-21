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ಗದಗಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ

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Kalaburgi_Newsroom
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ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತ
ಹುಮನಾಬಾದ್ :ಜೂ.೨೧:ಪಟ್ಟಣದ ಗದಗಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಸರ ಚಿಂತಕರು, ಜಾನಪದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಗದಗಯ್ಯ ಕಾವಾಡಿ (೯೬ನೇ ವಯಸ್ಸು) ಮಠವರು ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯೋಗದಿನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಪ್ರತಿ ದಿನದಂತೆ ಈ ದಿನ ಕೂಡ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಅತಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಯೋಗ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ದಿನಾಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ರೋಗಗಳೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನುಡಿದರು.

ಯೋಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ನನ್ನ ರೋಗಗಳು ಮಾಯ ಆಗಿವೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ಪುರಾತನ ಯೋಗ ಕಲೆಯನ್ನು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿರುವ ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಶಶಾಂಕ ಕವಡಿ, ಶೈಲಜಾ ಕವಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

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