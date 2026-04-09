ಬೆಂಗಳೂರು,ಏ 9:ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಅವರ ಭರತನಾಟ್ಯ ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.
ಈ ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಅವರ ಕಲಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಿ, ಸಮರ್ಪಣೆ, ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಕಾಲಾತೀತ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವರು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕವಿತಾ ಎಚ್.ಬಿ. ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಎಸ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಿಂದ 2025 ರ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಯಶಸ್ವಿನಿ ಆರನೇಯ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಭರತನಾಟ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರ ಗುರು ಡಾ. ಸಂಜಯ್ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಅವರ ಬಳಿ ನೃತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2018 ರಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ರಿಯ ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸೇರಿದರು ಮತ್ತು 2019ರನವೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ಎಡಿಎ ರಂಗ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
ಅವರು ನೃತ್ಯಾಂತರ, ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ, ಕಿಂಕಿಣಿ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ನಾಟ್ಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2024 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ 49 ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ, ಮೈಸೂರಿನ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ನಡೆಸಿದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಶೇ.93 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.
ನೃತ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿ, ಯಶಸ್ವಿನಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ವಿದ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಯನ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ವೀಣೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ
ಅವರು ಕೆಂಪೇಗೌಡ, ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯ, ರಾಜಸಿಂಹ, ಹನುಮಾನ್, ತಾಂಡವ, ಮಹಾಭಾರತ, ಒಡೆಯರ ವೈಭವ, ಚಂದ್ರಲೇಖ ಮತ್ತು ರೂಪ ವಿರೂಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ನೃತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಕೌಲಾಲಂಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಬೇಕಿಂಗ್, ಈಜು, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು,ಏ 9:ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಅವರ ಭರತನಾಟ್ಯ ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.