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Home ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ 6ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿರಿ

ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ 6ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿರಿ

By
Kalaburgi_Newsroom
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ಕಲಬುರಗಿ,ಜೂ.9-ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್‍ಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದಂತಹ ಬೆಳೆಸಾಲವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪೂರ್ತಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ಆರನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ದಂಗಾಪೂರ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ಅವರು, ಸಾ¯ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಕಸುಬನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಹಾನಿಯಾಗಿ ರೈತ ಸಮುದಾಯ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರ ತಡವಾಗಿ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ದೊರೆತಿದೆ. ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ರೂ.25 ಸಾವಿರದವರೆಗಿನ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಹ ಒಮ್ಮೆ 50 ಸಾವಿರ ದವರೆಗಿನ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್‍ಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದಂತಹ ಬೆಳೆಸಾಲವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪೂರ್ತಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ಆರನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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