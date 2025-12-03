ಡಿ.7 ರಂದು ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪುಣ್ಯಾರಾಧನೆ:ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

ಕಲಬುರಗಿ: ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಮದ್ ಮುರುಝಾವದೀಶ್ವರ ಮಠದ ಶ್ರೀಮದ್ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪುಣ್ಯಾರಾಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಹಾಗೂ ಶತಾಯುಷಿಗಳಾದ ಪುಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೆ ತುಲಭಾರ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ 14 ಜನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ಉಪನಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂರುಝಾವದೀಶ್ವರ ಮಠದ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಫಜಲಪೂರ ಮೂರುಝಾವದೀಶ್ವರ ಮಠದ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಡಿ. 7ರಂದು ಅಫಜಲಪೂರದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಅಫಜಲಪೂರ ಶಾಸಕರಾದ ಎಂ.ವೈ. ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು.
ಸಮಾರಂಭವು ಮೂರುಝಾವದೀಶ್ವರಮಠದ ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕೆಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ದಿವ್ಯಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸುವರು ಹಾಗೂ ಪೂಜ್ಯ ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯ ಮಳೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಘನ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲಲಿ ಪಾವನ ಸಾನಿಧ್ಯವನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಜ್ಜೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು , ಮಹೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ದೊಡ್ಡೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ವಹಿಸುವರು.
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕೆ.ಪಿ. ನಂಜುಂಡಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ಡಾ. ವಸಂತ ಮುರಳಿ ಆಚಾರ್ಯ, ರಿಷಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ಬಲರಾಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅವರು ಪಾಲೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಮಾಲೀಕಯ್ಯಾ ಗುತ್ತೇದಾರ, ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣಕುಮಾರ ಎಂ.ವೈ. ಪಾಟೀಲ, ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೀತೀನ ಗುತ್ತೇದಾರ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಕುಮಾರ ನಾಟೀಕಾರ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವರು. ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಮಹಾಸಭಾದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್.ಸಿ. ಪಂಚಾಳ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಮರಂಭದಲ್ಲಿ ಫೆÇೀಟೋ ಪೂಜೆಯನ್ನಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದೇವೇಂದ್ರ ದೇಸಾಯಿ ಕಲ್ಲೂರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಶೈಲ ಎಸ್. ಸುತಾರ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸುವರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ಸಂಗ್ರಾಮಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕರಜಗಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪತ್ತಾರ, ಗಂಗಾಧರ ಪೆÇೀದ್ದಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಪಾಲೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲೊಂಡು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಪೆÇದ್ದಾರ, ಕಮಲಾಕರ ಅರಣಕಲ್, ಶಿವಾನಂದ ಕಲ್ಲೂರ, ಶ್ರೀಮಂತ ಪತ್ತಾರ, ಮಹಾಂತೇಶ ಅಳ್ಳಗಿ, ಬೀಮಾಶಂಕರ ಬಡಿಗೇರ್, ರಾಮಚಂದ್ರ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ಕಾಳಿದಾಸ ಶಹಬಾದ, ನಾಗೇಶ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಿದ್ದರು.
ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯದ ಅಬಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸರಕಾರ ಮುಂದಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೇವಲ ಮತಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದೇಯಾದರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಜಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗುವುದು, ಪ್ರಸ್ತೂತ ಸರಕಾರ ಸಮುದಾಯದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡಿ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಹಣ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕೆಂಬ ಧ್ವನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
-ದೇವೇಂದ್ರ ದೇಸಾಯಿ ಕಲ್ಲೂರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ, ಕಲಬುರಗಿ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಅಬಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಸರಕಾರ ಹಣ ಮೀಸಲಿಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುವುದು.
-ದೊಡ್ಡೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಏಕದಂಡಗಿ ಮಠ, ಕಲಬುರಗಿ.