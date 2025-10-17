ಜಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಅಪಘಾತ ದಿನ

ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.17-ಜಿಮ್ಸ್ ಬೋಧನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಕೆಎಸ್‍ಸಿ, ಎಎಸ್‍ಐ ಕಲಬುರಗಿ ಸಿಟಿ ಬ್ರಾಂಚ್‍ರವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ “ವಿಶ್ವ ಅಪಘಾತ ದಿನ” ( ಟ್ರಾಮಾ ಕೇರ್ ದಿನ )ವನ್ನು ರಿಬ್ಬನ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಭಾರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ.ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಇಂಗಿನ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು
ಜಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ.ಶಿವಕುಮಾರ.ಸಿ.ಆರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾ. ಅಜಯ್ ಜಿ, ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಅಸ್ನಾ ರಭಾ, ಟ್ರಾಮಾ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್. ಡಾ. ರಾಜಶೇಖರ ಮಾಲಿ, ಆರ್‍ಎಂಓ ಡಾ.ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಬೂರೆ, ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ವೀರಣ್ಣ ಶಿವಪುರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಅರೋಗ್ಯ ಸಮಾಲೋಚಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಂಬಾಳಿ ಮಠ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವೈದ್ಯರು, ನಸಿರ್ಂಗ್ ಆಫೀಸರಗಳು ಇದ್ದರು.

