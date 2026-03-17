Tuesday, March 17, 2026
Facebook Instagram Mail X Youtube
Home ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವೀಕ್ಷಣೆ

ಕಾಮಗಾರಿ ವೀಕ್ಷಣೆ

By
Hubli_Newsroom
-

ನವಲಗುಂದ,ಮಾ17: ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಆಡಳಿತವಲ್ಲ, ಅದು ಇಂತಹ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕರ್ಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗ್ರಾಮ ದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶಂಕರ ಪಾಟೀಲಮುನೇನಕೊಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.

ಅವರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರ್ಲವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಶ್ರೀ ಗ್ರಾಮ ದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಮಗಾರಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮೂಡಿದ್ದು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣ ಮನೆಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಂಗಪ್ಪ ಮನಮಿ, ದೇವರಾಜಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಂಗನಗೌಡ, ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಕುಂದಗೋಳ, ಅರುಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಈರಣ್ಣ ತೆಗ್ಗಿನಮನಿ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಸುಣದಾಳ, ಶೇಖರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಪ್ರವೀಣ ಕುಂದಗೋಳ, ನೀಲಕಂಠಪ್ಪ ಸುಣದಾಳ, ಉಳಿವೆಪ್ಪ ಹಂಚಿನಾಳ, ಮಾರುದ್ರಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಶಿವಾನಂದ ಹಂಜಿ, ಬಸವರಾಜ ತಳವಾರ, ಬಡಪ್ಪ ತಳವಾರ, ನಾಗರಾಜ ಕಂಬಳಿ, ರಾಮರಡ್ಡಿ ರಡ್ಡೇರ ಇತರರು ಇದ್ದರು.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

© 2025 Copyright of Sanjevani. All Rights Reserved.