ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಜನ್ಮದಿನಆರ್ಶೀವಾದದ ದೀಪ ಬೆಳಗಿದ ಮಹಿಳೆಯರು

ಬೀದರ್: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ನಗರದ ಕೈಲಾಶನಗರದ ರೇವಪಯ್ಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೌಟಗೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರ ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಎಚ್. ಸರಸ್ವತಿ ಹೇಮಶೆಟ್ಟೆ, ಸುವರ್ಣಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಸ್ವರೂಪಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಶೀಲಾ ಗೋಖಲೆ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಬೀದರ್: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ನಗರದ ಕೈಲಾಶನಗರದ ರೇವಪಯ್ಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿದರು.