ಕಲಬುರಗಿ.ಡಿ27: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೂರ ಹಿಂಸೆಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂಬ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ 38 ವರ್ಷದ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿ ಎಂಬಾಕೆಯನ್ನು, ಅವಳ ಗಂಡನ ಸಹೋದರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬೇವಿನ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಹಿಂಸಿಸಿ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂಲತಃ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಳಂದ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿ ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿ (38) ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುರುಮ್ ಗ್ರಾಮದ ಗಿಡ್ಡೆಪ್ಪ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು.
ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿಗೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ತಲೆ ಸುಸ್ತು ಎನ್ನುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ತಲೆತಿರುಗಿ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಗಂಡನ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅವಳಿಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂದು ದೂಷಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ದೆವ್ವ ಓಡಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ, ಆರೋಪಿಗಳು ಬೇವಿನ ಮರದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿಯನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಹಿಂಸಿಸಿದರು. ಹಿಂಸೆಯ ನಂತರ ಅವಳನ್ನು ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದತ್ತ ಸನ್ನಧಿಗೆ ಕರೆದು ತರುವ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿದ್ದ ನಂತರ, ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು ಅವಳ ತಾಯಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರು. ತಾಯಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬಂದು ಮಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂಸೆಯಿಂದಾದ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು.
ಈ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುರುಮ್ ಪೆÇೀಲಿಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿಯ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಆತ್ಮೀಯರು ಪೆÇಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ವಿವರ ಸ್ಪಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಕ್ರೂರ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಪೆÇಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗಂಡನ ಸಹೋದರ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರೋಪಿ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಮಹಿಳೆ ಕೊಲೆ
