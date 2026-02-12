ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ನಗಲು ಬರಲ್ಲ: ಡಾ. ಸಾಗರ ಜೋಗೂರ

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ,
ವಿಜಯಪುರ, ಫೆ. ೧೨ : ಸುಂದರವಾದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಹಲ್ಲುಗಳು ಅವಶ್ಯಕ. ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ, ನಿಸ್ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ನಗಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಛಾರ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜೋಗೂರ ಹಲ್ಲಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಾ. ಸಾಗರ ಜೋಗೂರ ಹೇಳಿದರು.
ನಗರದ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಭವನ ಬಂಜಾರಾ ಕ್ರಾಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಪ್ರೊಬಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ವೇದಿಕೆ ಉತ್ತರ ವಿಜಯಪುರ ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಪ್ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಬದುಕುವದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಸುಂದರವಾಗಿ ಬದುಕುವದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ, ಪಿಪಿಟಿ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆ, ನಿದರ್ಶನ ಕೊಡುತ್ತ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಲ್ಲು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಜಗಿಯುವುದು ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಲಾಲಾರಸದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮೌತವಾಶ್ಗಳ ಮಹತ್ವ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಬಿದ್ದುಹೋದಾಗ ದಂತವೈದ್ಯರು ನೀಡುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಾದ, ಸ್ವಚ್ಛಮಾಡುವುದು ರೂಟ್ ಕೆನಾಲ್ ಟ್ರೀಟಮೆಂಟ್, ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಬ್ರಿಡಿಂಗ್ ಹಲ್ಲಿನ ಜೋಡಣೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ತುಂಬುವುದು ಮುಂತಾದ ಹಲ್ಲಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಲಾಭ – ಹಾನಿ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯನಾಗರಿಕರ, ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ, ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಜಗದೀಶ ಮೋಟಗಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಸುಭಾಷ ಬೆಟಗೇರಿ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ವಂದಿಸಿದರು. ಡಾ. ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಹಿರೇಮಠ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.
ಹಿರಿಯರಾದ ವ್ಹಿ.ಸಿ. ನಾಗಠಾಣ, ಎಸ್.ಜಿ. ನಾಡಗೌಡರ, ಎಸ್.ಎಮ್. ಹುಂಡೆಕಾರ, ಕೆ.ಎಸ್. ಬಿರಾದಾರ, ಡಾ. ಎಚ್.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ, ಬಿ.ಐ. ಜೋಗೂರ, ಡಾ. ಡಿ. ಆರ್. ಪಾಟೀಲ, ಈಶ್ವರಗೊಂಡ ಇತರ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ,