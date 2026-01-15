ವಿವೇಕರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆದರ್ಶ : ಸಿದ್ದಬಟ್ಟೆ

ಬೀದರ್ :ಜ.15: ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನು ಯುವಜನರ ಆದರ್ಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿವೇಕರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳನ್ನು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಾಲಿವಾನ ಸಿದಬಟ್ಟೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಮಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆದ ವಿವೇಕ ಓದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಯುವಕರ ಕುರಿತು ಯುವ ಶಕ್ತಿ, ಯುವ ಚಿಂತನೆ, ಯುವ ಕ್ರಾಂತಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದವರು, ಅವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ ಅವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು, ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹೆಸರೇ ರೋಮಾಂಚನ ತರಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರು ದಾರ್ಶನಿಕತೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಘನತೆ, ಗೌರವವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸೇವೆಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜನ್ಮ ದಿನವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದಿನವಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ವಿವೇಕಾನಂದರ ಆದರ್ಶಗಳು, ಚಿಂತನೆಗಳು ಸದಾಕಾಲ ಯುವಜನರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿವೆ. ಅವರ ಸರಳ ಜೀವನ ಅನುಕರಣೀಯವಾದುದು. ಬಡವರು, ದೀನ ದಲಿತರು, ಹಿರಿಯರ ಸೇವೆಯೇ ದೇವರ ಸೇವೆ ಎಂದ ವಿವೇಕಾನಂದರ ನಡೆ ನಡೆ, ನುಡಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಇಂದುಮತಿ, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಪ್ರದೀಪ್, ವಿನೋದ್, ರಾಮದಾಸ್, ಪರಮೇಶ, ರಂಜನಾ, ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಅಮಿತ್, ಆಕಾಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಚಿತ್ರಪಟಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವೇಕ ಚರಿತೆ ಅನಾವರಣ
ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವೇಕರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮನ ಮುಟ್ಟುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಾಲಿವಾನ ಸಿದಬಟ್ಟೆ ಅವರು ಸುಮಾರು 45 ಚಿತ್ರಪಟಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನಗಾಥೆ ಹಾಗೂ ಸಾಧನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 8 & 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕುರಿತು ಕಿರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ವಿಜೇತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು ಶಿಕ್ಷಕ ಶಾಲಿವಾನ ಸಿದಬಟ್ಟೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.