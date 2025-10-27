ವಿಸ್ಡಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಕ್: ೪೯ ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ

ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ
ಬೆಂಗಳೂರು,ಅ.೨೭- ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ೪೯ ಕೋಟಿ ರೂಗಳನ್ನು ಗ್ಯಾಂಗ್ ದೋಚಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ವಿಪಿನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಳಸಿ ವಿಸ್ಡಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯ ಹಣ ಎಗರಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಅಮರ್ ನಗರದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅತ್ತರ್(೨೭) ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಜಯ್ ಪಟೇಲ್(೪೩)ನನ್ನು ನಗರದ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ವಶಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ೫ ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ, ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೂವರು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಹಾಂಕಾಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಬಂಧನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ ೭ರಂದು ಮಾರತಹಳ್ಳಿಯ ವಿಸ್ಡಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಕಳೆದ ಆ. ೯ರಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ನ ಹಿರಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೀಪ್ರಕಾಶ್ ನೀಡಿದ್ದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಸಿಸಿಬಿ ಸೈಬರ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗನ್ಅನ್ನು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ರವರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ.
ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು.ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಗಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ವಿಪಿಎನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಳಸಿ ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ದೋಚಿದ ಹಣವನ್ನು ೬೫೩ ನಕಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ವಿಸ್ಡಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ನ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುವುದು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆರೋಪಿಗಳ ಸಂಚು:
ವಿಸ್ಡಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅವರದ್ದು ಮನಿವೀವ್ ಎಂಬ ಆಪ್ ಇದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲಕವೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಖದೀಮರು ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಐಪಿ ವಿಳಾಸ ಬಳಸಿ ಇದೇ ಆಪ್ನ ಕೀಯನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಮೂಲಕ ಫೈನಾನ್ಸ್ನ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಪಿಐ ಕೀ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ೬೫೩ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ೪೯ ಕೋಟಿ ರೂ. ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಆರೋಪಿಗಳು ಚಾಣಾಕ್ಷತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದು, ಕದ್ದ ಹಣದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಗೂ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಇವರದ್ದಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
೨೭,೩೯ ಲಕ್ಷ ವರ್ಗಾವಣೆ:
ಬಂಧಿತ ಪೈಕಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ. ಇನ್ನು ಬಂಧಿತ ಮತ್ತೋರ್ವ ಆರೋಪಿ ಪಟೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ೨೭,೩೯ ಲಕ್ಷ ರೂ, ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಎಕೆಲೋನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಕಂಪನಿ ಖಾತೆಗೆ ೫.೫ ಕೋಟಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿರುವುದೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಕೇವಲ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ೪೯ ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ದೋಚಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ೧,೭೮೨ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ವಿಜ್ಡಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ೧೭೮೨ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೂಲಕ ೬೫೬ ವಿವಿಧ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.