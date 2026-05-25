ಸೇಡಂ, ಮೇ,25: ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡ ವರುಣನ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ರೈತರು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೀಸಿದ ಭಾರಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯ ರೌದ್ರಾವತಾರಕ್ಕೆ ಬಾಳೆ ತೋಟ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿದೆ.ತಾಲೂಕಿನ ಬಿರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಾದ ಶರಣಪ್ಪ ಅವರ 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 1200 ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 600 ಗಿಡಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮುಂದೆ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಬಾಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದು ಕೈಗೆ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಇಡೀ ತೋಟವೇ ಮಣ್ಣುಪಾಲಾಗಿದೆ. ಬಿರುಗಾಳಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ರೈತನ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದ್ದ ಬೆಳೆ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಾದ ಜಗನ್ನಾಥ ಕುಂಬಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು ತನ್ನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಕಾಸ ಸಂಗಮ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಚಾರಕರಾದ ಭಗವಂತರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕೊಂಕನಹಳ್ಳಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಕುಂಬಾರ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿರಾದರ್ ಇದ್ದರು.
ಗಾಳಿ-ಮಳೆಯ ರೌದ್ರಾವತಾರ: ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಬಾಳೆ ತೋಟ, 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಷ್ಟದ ಆತಂಕ! ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ರೈತ ಆಗ್ರಹ
