ವನ್ಯಜೀವಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಕಾಳೆ

ಆಳಂದ:ಅ.೧೩: “ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಜೀವಾಳ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡುವುದು ಪ್ರತಿ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯಗಳ ನಾಶ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಬೇಟೆ ಇಂದಿನ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾಶದ ದಾರಿಯಿಂದ ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗಬಹುದು,” ಎಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಭೂಸನೂರ ವಲಯದ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ತುಕ್ಕಪ್ಪ ಕಾಳೆ ಹೇಳಿದರು.
ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಗಂಚಿ ಬಳಿಯ ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಅರಣ್ಯಗಳು ಮಳೆಯ ಮೂಲ, ನದಿಗಳ ಜೀವನಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಬದುಕಿನ ಆಧಾರ. ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಮರ ನೆಡುವುದಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾಸಸ್ಥಳ ಒದಗಿಸುವುದೂ ಮುಖ್ಯ. ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಜನರ ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಲಾಗದಿದ್ದರೂ, ಅವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸದಿರುವುದಲ್ಲದೆ ರಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ ಬಹುದು. ಅರಣ್ಯಗಳು ಭೂಮಿಯ “ಆಮ್ಲಜನಕ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು” ಆಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆಳಂದ ವಲಯದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಉಪ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, “ನೀವು ನಾಳೆಯ ನಾಗರಿಕರು. ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅರಿತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಒಂದು ಮರ ನೆಡುವುದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೀವ ಉಳಿಸುವಂತಾಗಿದೆ,” ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಅರಣ್ಯ ಗಾರ್ಡ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೆಖಾಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಫಾ. ಸಂದೀಪ್, ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
