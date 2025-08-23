ವರ್ಷವಿಡೀ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏಕೆ?

ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.23: ನಿತ್ಯ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಡೀ ವರ್ಷ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡದೇ ಕೇವಲ ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾದ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾಗೃತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಏಕೆ? ನಿತ್ಯ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಓಬಿಸಿ ಮೋರ್ಚಾದ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವಿಂದ್ರ ದೇಸಾಯಿ ಕಲ್ಲೂರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವವು ದೇಶದ ಏಕತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜ ಏಕತೆಗೆ ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಂಡಿತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಉತ್ಸವವು ಇಂದು ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ಉಲ್ಲಾಸ ಹಾಗೂ ಹರ್ಷದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಪಿಓಪಿ ಸುಣ್ಣದ ಮೂಲಕ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪಿಓಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಣ್ಣಗಳು ಬಳಕೆಯಿಂದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕರ ಬಣ್ಣ ಮಿಶ್ರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವ ಹತ್ತಿಕಲು ಪ್ರಯತ್ನವೇ? ಎನ್ನುವದು ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ.
ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವವು ಕೇವಲ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಸಮೀತವಾದ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ. ದೇಶದ ಏಕತೆಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪರವಾನಿಗೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಗಳು ಹಬ್ಬಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಕಂದಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಹುನ್ನಾರವೇ? ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಎಂಬ ನೆಪದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಕೆಲಸವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೇವಿಂದ್ರ ದೇಸಾಯಿ ಕಲ್ಲೂರ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿಓಪಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಓಪಿ ಬಳಕೆಯು ನಿತ್ಯವು ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಿಓಪಿಯಿಂದ ತಯಾರ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುಗಳು ನಿತ್ಯ ನೀರು ಮೂಲಗಳಿಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಪರಿಸರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯೂ ವರ್ಷವಿಡಿ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಏಕಾಏಕಿ ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಚಿಂತೆ ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಇಲ್ಲವೇ? ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಸರ ಹಾನಿ ಕುರಿತು ಏಕೆ ಚಿಂತಿಸಲಿಲ್ಲ?
ಪಿಓಪಿಯಿಂದ ಪರಿಸರ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಪಿಓಪಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಏಕೆ ನೀಡಿಲಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಅವರು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬಗಳ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಹುನ್ನಾರವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದರೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಕತೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಗಲಾಟೆಗಳನ್ನು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಆಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಪೆÇಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಾಜ ಘಾತುಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಆಚರಿಸುವ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಕ್ರಮ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಪೆÇಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಸಮಾಜ ಘಾತುಕ ಕೃತ್ಯವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ದೇವಿಂದ್ರ ದೇಸಾಯಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
