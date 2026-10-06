ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದೊಳಗೆ “ಸುಣ್ಣ” ಕೇಳುವವರು ಯಾರು ?

ಕಲಬುರಗಿ: ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕಸದಲ್ಲೂ ರಸ ಹುಡುಕಿ ಬಳಸಿ ಅದರ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಾವು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ನಾವೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು. ಅಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣವೂ ಒಂದು..
ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ , ಹಬ್ಬ ಹರಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಜರುಗುವ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ ,ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಗೋದಾಮುಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸುಣ್ಣಬಳಸಿ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಜಲಜ ಶಿಲೆಯೇ ಸುಣ್ಣದ ಮೂಲರೂಪ. ಅದನ್ನು ಭಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹದವಾಗಿ ಸುಟ್ಟರೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದುದೇ ಸುಣ್ಣ.
ಈ ಸುಣ್ಣವನ್ನ ಗಾರೆ ತಯಾರಿಸಲು, ಗಿಲಾವು ಮಾಡಲು, ಮನೆಗೆ ಚೆಂದ ಕಾಣಲು ಬಳಸಿದ್ದರು.ಕೃಷಿಯ ಭೂಮಿಯ ಸೌಳು ತಗೆಯಲು, ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಕರಣದಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆಯ ಅಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು, ಗಾಜು, ಕಾಗದ ತಯಾರಿಕೆಯ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುವಾಗಿ, ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಎಲೆ ಅಡಿಕೆಯ ಜೊತೆ ಮೆಲ್ಲಲೂ ಬಳಸಿದರು.
ಅಂತಹ ಬಹುಪಯೋಗಿ ಸುಣ್ಣದ ಬಳಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಸುಣ್ಣ ಸುಡುವ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದ ನೂರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳ ಕಾಯಕ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಹುಪಯೋಗಿ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು.
-ಗುರುರಾಜ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ.
ಕಲಬುರಗಿ: ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕಸದಲ್ಲೂ ರಸ ಹುಡುಕಿ ಬಳಸಿ ಅದರ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಾವು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ನಾವೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು. ಅಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣವೂ ಒಂದು..