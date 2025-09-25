ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ

ಕಮಲನಗರ:ಸೆ.25: ಪಟ್ಟಣದ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 2025-26ನೇ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಅಂಕುಶ್ ಘೋಲೆ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಂತಿವರ್ಧಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾಲ್ಕಿ, ಇವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಅನೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಹೆಳಿದರು. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ರಾಠೋಡ್ ಕಮಲನಗರ ಪಟ್ಟಣದ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಓದಿನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾವು ಇಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇನ್ನೋರ್ವ ಯುವಕವಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ಶ್ರೀ ಗಂಧರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಹಿಂದಿ ಮರಾಠಿ ಕವನದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಗೆಯ ಚಟಾಕಿ ಬೀರಿದರು. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾ. ರಮೇಶ್ ಶಂಕರ್ ಚೌವ್ಹಾಣ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಸನ್ಮಾನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಎಂದು ನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು.
ಪೆÇ್ರ ಶಿವಾಜಿ ಆರ್. ಎಚ್. ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾತನಾಡಿ ಇಂದಿನ ಯುವಕರೇ ನಾಳಿನ ನಾಗರಿಕರು ಆದುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರೆ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಬೋಧನೆ ಕಾರ್ಯ ಸಫಲವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾಧಾರಣ ಶಿಕ್ಷಕ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಕರಗತವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಸ್ನೇಹ, ಪರತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸ್ವಾಗತ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಪೂಜಾ ಮಠಪತಿ ಬಿ.ಎ. ಗಿಣh ಸೆಮ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ರಾಂಪುರೆ ಅಭಿಜಿತ್ ಬಿ .ಎಸ್ .ಸಿ ಗಿಣh ಸೆಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾಡಿದರೆ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕುಮಾರಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಗಿಣh ಸೇಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಸ ಜ್ಯಾಜಿ, ಕಿರಿಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಂತಿವರ್ಧಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಮಲನಗರ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ ಶಿಂಧೆ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬೋಧಕ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.