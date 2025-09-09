ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.9-ಬುರ್ಖಾ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಪುರುಷನೊಬ್ಬ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ಘಟನೆ ಫರಹತಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಡಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಕಡಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೀಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬುರ್ಖಾ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಅವರ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ 80 ಸಾವಿರ ರೂ.ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ 12 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಯಿಂದ ಘಾಸಿಗೊಂಡಿರುವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಹಿಳೆ ಪುತ್ರ ಫರಹತಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಬುರ್ಖಾ ಧರಿಸಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಕದ್ದ !
