ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು:ಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು

ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.14:: ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ ವಿ. ಪಾಟೀಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಸರ್ವಜ್ಞ ಹಾಗೂ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಜ ಕಾಲೇಜು ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಡೋಜ ಡಾ. ಶಿವರಾಜ ವಿ. ಪಾಟೀಲ ವಿರಚಿತ “ಮುಂಜಾವಿಗೊಂದು ನುಡಿಕಿರಣಗಳ ದರ್ಶನ” ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ 11 ದಿನಗಳ “ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೂರನೇ ದಿವಸದಂದು ಪ್ರವಚನಯೋಗಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮುದಗಲ್ ಅವರುಪ್ರವಚನ ನೀಡುತ್ತ, “ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು” ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ನಾವೇ. ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸದೆ ಜಡವಸ್ತುವಾದ ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಇರಬಾರದು. ಕಲ್ಲಿಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಿದರೆ, ಅದರ ಬೇಡವಾದ ಭಾಗ ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಸುಂದರ ಶಿಲೆಯಾಗಿ, ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ, ಸಂಗೀತದ ಶಿಲೆಯಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವದಕ್ಕೆ ಹಂಪೆಯಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲಿನ ರಥ, ಬೇಲೂರು, ಹಳೇಬಿಡಿನ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಅಧ್ಯಯನಗೈದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧಕರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಅಡಗಿದೆ. ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಶ್ರಮಿಸುವರು. ಗುರುಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಅರಿವಿನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಶಿಲ್ಪಿ ತಾವೆಯಾಗಿ ಬದುಕು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಾ. ಶಿವರಾಜ ವಿ. ಪಾಟೀಲರ ಅನುಭವಾಮೃತದ ನುಡಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಬಂಗಾರದಂತಹದು ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಬದುಕು ಇರುವದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಸಾಧನೆಯಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ. ಜೀವನವೆಂದರೆ ಶರೀರವನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅರಿವಿನ ಜನ್ಮವಾದ ಮಾನವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ನಡೆ-ನುಡಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಆದರ್ಶ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಈ ನುಡಿಯ ತಾತ್ಪರ್ಯಎಂದರು
