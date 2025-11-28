30 ರಂದು ದೃಶ್ಯ ಬೆಳಕು ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರ, ದೃಶ್ಯ ಬೆಳಕು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ

ಕಲಬುರಗಿ,ನ.28-ನಗರದ ದೃಶ್ಯಬೆಳಕು ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕøತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ 12ನೆಯ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಕಲಾ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ, ದೃಶ್ಯ ಬೆಳಕು ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಬೆಳಕು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 30 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ರವರೆಗೆ ನಗರದ ರಂಗಾಯಣದ ಕಲಾಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ದೃಶ್ಯ ಬೆಳಕು ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಪರಶುರಾಮ ಪಿ.ತಿಳಿಸಿದರು.
ದೃಶ್ಯ ಬೆಳಕು ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ದೃಶ್ಯ ಬೆಳಕು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿದಾಟಿ ದೇಶದ ಅಗಲಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ದೃಶ್ಯ ಬೆಳಕು ಎನ್ನುವ ಹೆಸರೇ ದೃಶ್ಯಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಈಗ 12ನೆಯ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
12ನೇ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ
ನವೆಂಬರ್ 30 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ರವರೆಗೆ 12ನೇ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಲ್ಲದೆ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಾವಿದರ ಚಿತ್ರ-ಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6:30ರ ವರೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ (ಪ್ರಭಾರ)ಗಳಾದ ಪ್ರೊ. ವಿ.ಟಿ. ಕಾಂಬಳೆ ಅವರು ಕಲಾಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ವಿಭಿನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಚಿತ್ರಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು 12ನೆಯ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಲಾಪ್ರದರ್ಶನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ನಗರದ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಧಿಮಿಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು, ಇಂಜೀನಿಯರ್ಸ್ಗಳು, ವೈದ್ಯರು, ಕಲಾಸಕ್ತರು ಈ ಕಲಾಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ದೃಶ್ಯ ಬೆಳಕು ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರ
ದೃಶ್ಯಬೆಳಕು ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯು 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ‘ದೃಶ್ಯಬೆಳಕು ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರ’ಕ್ಕೆ ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಖ್ಯಾತ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದ ವಿ.ಬಿ. ಬಿರಾದಾರ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ದೃಶ್ಯಬೆಳಕು ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರವು 6,000/- ರೂ.ಗಳ ನಗದು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೆಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದೃಶ್ಯ ಬೆಳಕು ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ದೃಶ್ಯ ಬೆಳಕು ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯು 12ನೇ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಲಾಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿ, ಕಲಾಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ಆರು ಜನ ಚಿತ್ರ-ಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ‘ದೃಶ್ಯಬೆಳಕು’ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೀಡುತ್ತದೆ. ದೃಶ್ಯ ಬೆಳಕು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು 6,000/- ರೂ.ಗಳ ನಗದು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಲಿನ 12ನೆಯ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ ವಾರ್ಷಿಕ ‘ದೃಶ್ಯಬೆಳಕು’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಬಿಪುಲ್ ರಾಯ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ), ಮೇಘಾ ಆರ್. (ಕಲಬುರಗಿ), ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ ಕೆ. (ದಾವಣಗೆರೆ), ಅಜಂ ಕೊಡದೂರ (ಕಲಬುರಗಿ), ಜಾಹ್ನವಿ ಉಪಧ್ಯಾಯ ಕೆ. (ಉಡುಪಿ), ಪ್ರಶಾಂತಕುಮಾರ (ಯಾದಗಿರಿ) ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಿಧ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರುಕಲಾವಿದ ಚಂದ್ರಹಾಸ ವ್ಹಾಯ್ ಜಾಲಿಹಾಳ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದ ದಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ ಭಟ್ (ಬೆಂಗಳೂರು), ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭುರ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದ ದಿ. ಗುರುನಾಥ ಎಲ್. ಚವ್ಹಾಣ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ರಿಯಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ (ಬಾಗಲಕೋಟೆ), ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದೆ ಆಶಾರಾಣಿ ಬಿ. ನಡೋಣಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಬಾಬುರಾವ್ ನಡೋಣಿ
ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬನಸೊಡೆ (ಬೆಳಗಾವಿ) ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ತಲಾ 2,000/- ರೂ.ಗಳ ನಗದು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದ ಗಣೇಶ ಬಿ.ಕೆ. ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದ ದಿ. ಎಸ್.ಎಸ್. ಸಿಂಪಿ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪವನ್ ಎಂ. ನಾಯಕ್ (ಧಾರವಾಡ) ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿವು 5,000/- ರೂ.ಗಳ ನಗದು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ನ.30 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಲೇಖಕ, ರಂಗಕರ್ಮಿ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾತೃರಾದ ಡಾ. ರಾಜಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ (ಬೆಂಗಳೂರು) ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ರಂಗಾಯಣದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ. ಸುಜಾತಾ ಜಂಗಮಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕøತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಅ. ನಾಶಿ ಅವರು
ಭಾಗವಹಿಸುವರು. ಹಿರಿಯ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಬರಹಗಾರರಾದ ಬಸವರಾಜ ರೇ. ಉಪ್ಪಿನ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಚಿಮ್ಮಾ ಇದ್ಲಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಂದ ವಚನ ಗಾಯನ ಮತ್ತು ರಂಗ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 30 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 3:00 ಗಂಟೆಗೆ ದೃಶ್ಯಬೆಳಕು ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾದ ಹಿರಿಯ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರಾದ ವಿ.ಬಿ. ಬಿರಾದಾರ ಇವರು ಭಾವಚಿತ್ರ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನಡೆಸಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.