ಸದ್ಗುಣಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗಮಯಿ ರಮಾಬಾಯಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್: ಡಾ.ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಾಂತಾ

ಕಲಬುರಗಿ,ಫೆ.7-ನಗರದ ಕೆಪಿಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಮಾಬಾಯಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 128ನೇ ಜಯಂತಿಯ ನಿಮಿತ್ಯ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜಾ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಡಾ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಎಂ ಕಾಂತಾ ಮೇಲಿನಂತೆ ನುಡಿದರು.
ಸುಬೇದಾರ್ ರಾಮ್ಜಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಮಗ ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ವಧುವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ರಮಾಬಾಯಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು, ಅವರು ರಾಮನನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋದರು. ರಾಮ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನು ತನ್ನ ಮಗ ಭೀಮರಾವ್ಗೆ ರಾಮನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 1906 ರಲ್ಲಿ ರಮಾಬಾಯಿಯ ವಿವಾಹವು ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಯಿತು. ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಮನಿಗೆ ಕೇವಲ 9 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಭೀಮರಾವ್ಗೆ 14 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅವರು 5 ನೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು.
ಯಶವಂತ್ ಅವರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಾಯಿ ರಮಾಬಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇರಬಾರದು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಧ್ಯಯನವು ಕೆಟ್ಟದಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ತಾಯಿ ರಮಾಬಾಯಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಓದಲು ಕಲಿತಿದ್ದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮಹಾಪುರುಷರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡರು ಎಂಬುದು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಂಗತಿ. ರಮಾಬಾಯಿಯಂತಹ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ವಿಧೇಯ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಮಹಾಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು.
ರಮಾಬಾಯಿ ಸದ್ಗುಣಶೀಲ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಪಂಢರಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅಪಾರ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಂಢರಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಠಲ-ರುಕ್ಮಣಿ ದೇವಾಲಯವಿದೆ, ಆದರೆ ಆಗ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಮಾಬಾಯಿಯವರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ತ್ಯಾಗಮಯಿ ರಮಾಬಾಯಿ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಓದುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ರಮಾಬಾಯಿ ಅವರ ಹಾಗೆ ಸದ್ಗುಣಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗಮಯಿಗಳಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಲಿ ಎಂದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ. ಸುದರ್ಶನ್ ಮದನ್ಕರ್ ,ಡಾ. ವಸಂತ ನಾಶಿ, ಡಾ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಮೋಳಕೆರೆ, ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಡಾ. ಕರಬಸಪ್ಪ ಮೂಲಗೆ, ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಾದ ರಮೇಶ್ ಜಾಬ್ ನೂರ್ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
