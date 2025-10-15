ನಾಳೆ ನರಿಬೋಳ ಚಾಮನೂರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಮುತ್ತಿಗೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.15:ನರಿಬೋಳ ಚಾಮನೂರ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ಶೀಘ್ರವೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಬೇರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಸೇತುವೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾದಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ ನರಿಬೋಳ ಚಾಮನೂರ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ನಾಳೆ ( ಅ.16) ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ ನರಿಬೋಳ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು ಶೇ.70 ಭಾಗ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಇಡಲಾಗಿದ್ದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬಿ ಬಂದ ಭೀಮಾನದಿ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ನದಿಯಲ್ಲೆ ಉರಿಳಿಬಿದ್ದಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಎರಡು ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ . ನಾಳೆಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ನರಿಬೋಳ ಚಾಮನೂರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಮಠಾಧೀಶರು ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುವದು ಎಂದು ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಚಾಮನೂರ ಶರಣಗೌಡ ಪೆÇೀಲಿಸ್ ಪಾಟೀಲ ರಾಘವೆಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಗುರು ಟಣಕೆದಾರ ಸಿವರಾಜ ಸುಬೆದಾರ ಮಾಳಪ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಮೂಡಬೂಳ ಗುಂಡುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಬೀಮು ಕಾಖಂಡಕಿ ಸುಬಾಷ ಚಾಮನೂರ ನಿಂಗಣ್ಣ ಗಡ್ಡದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

