ಪಾದಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ

ಕಲಬುರಗಿ,ಫೆ 28: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಎಸ್.ಎನ್.ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಿ ಶಂಕರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಪಾದಯಾತ್ರಿಕರು ಹಾಗೂ 55 ಕೆ.ಜಿ ಭಾರದ ಜೋಳದ ಚೀಲ ಹೊತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯಾ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೇದಾರನಾಥ ಕುಂಬಾರ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಪಾದಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.
ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ, ಆಲಮೇಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊರಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಸಿಂದಗಿ ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಸ್ತಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಪ್ಪ ಯಳಸಂಗಿ, ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮರಾಯ ಗುಳೇದ ಹಾಗೂ ದಿಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗನ ಬಸವ ವಡೆಯರ,ವಾಹನ ಚಾಲಕರಾದ ಬಸವರಾಜ ಸಿದ್ದಗೊಂಡ ಕುರನಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಜೋಳದ ಚೀಲ ಹೊತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯಾ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೇದಾರನಾಥ ಕುಂಬಾರ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಕುಮಾರ, ಅರವಿಂದ ಪುರದಾಳ, ನೂರಸಾಬ ನದಾಫ್ ಅವರನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಭಜನೆ ಮೂಲಕ ಗೌರಿ ಶಂಕರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ವಿಭೂತಿಹಳ್ಳಿ ಗೌರಿ ಶಂಕರ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮದ ಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಹಿರೇಮಠ ವಸ್ತಾರಿ,ಸಿದ್ದಬಸವ ಹಿರೇಮಠ ವಸ್ತಾರಿ ಸಮುಖದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು.ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಯರಗಲ್ , ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಗೌಡ ನಾಗರವತ್ತ ಹರವಾಳ, ಗುರಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಆಲೂರ, ರಾಮಲು ಗುತ್ತೇದಾರ ಜೇವರ್ಗಿ, ಶರಣಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಠ ವಸ್ತಾರಿ,ಶಿವಾನಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಕಲ್ಲಹಂಗರಗಾ, ಡಾ. ನಾಗರಾಜ ಚನಗೊಂಡ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಯರಗಲ್, ಮಹೇಶ ಕಶೆಟ್ಟಿ,ಗಂಗಾಧರ ಬಡಗೇರ, ಸಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸಿದ್ದು ಅವಟಿ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರೆಂದು ಗುರುರಾಜ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಕಲಬುರಗಿ,ಫೆ 28: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಎಸ್.ಎನ್.ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಿ ಶಂಕರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಪಾದಯಾತ್ರಿಕರು ಹಾಗೂ 55 ಕೆ.ಜಿ ಭಾರದ ಜೋಳದ ಚೀಲ ಹೊತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯಾ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೇದಾರನಾಥ ಕುಂಬಾರ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಪಾದಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.