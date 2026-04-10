ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಹಸಿ ಕರಗ

ಮಾಲೂರು ಏ೧೦: ನಗರದ ಮಾಲೂರು ಕೋಲಾರ ರಸ್ತೆಯ ಸುದ್ಧಗುಂಟೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಹಸಿ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಪಾರ ಜನಸ್ತೋಮದೊಂದಿಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.
ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೌಪದಂಭಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಪಟಾಲಮ್ಮ ಮುತ್ಯಾಲಮ್ಮ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬುಧವಾರ ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಹವನ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಗುರುವಾರ ಅಪಾರ ಜನಸ್ತೋಮದೊಂದಿಗೆ ಕರಗ ಹೊರುವ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಸುದ್ದಗುಂಟೆ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಇರುವ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಿಂದ ಕಳಸವನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ತಂದು ಕರಗದ ವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆಕುಣಿಯುತ್ತ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ತಲಪಿತು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಹವನಗಳು ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಮೂವರು ಕರಗದ ಪೂಜಾರಿಗಳು ವೆಂಕಟರೋಣ, ಅಭಿಲಾಷ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕರಗವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಕರಗದ ವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿಯುತ್ತ ಹೊರಬಂದರು.
ವೀರ ಕುಮಾರರು ಕರಗದಮ್ಮನಿಗೆ ಅಲಗು ಸೇವೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಮೂವರು ಕರಗ ಹೊತ್ತಪೂಜಾರಿ ಗಳು ಸುದ್ದಗುಂಟೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಟು ಬಾಲಾಜಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್ ಪಿ ವೃತ್ತ ಶಂಕರನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಾಲಯ, ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಾಲಯ. ನಂತರ ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ತಲುಪಿತು. ಹಸಿ ಕರಗ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಕರಗದಮ್ಮನಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಹಸಿ ಕರಗ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ನೆರೆದಿದ್ದರು.
ಶಾಸಕ ಕೆ ವೈ ನಂಜೇಗೌಡ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥಗೌಡ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡ ಹೂಡಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ತಹಶಿಲ್ದಾರ್ ಎಂ.ವಿ.ರೂಪ, ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುನೀಲ್ ನಂಜೇಗೌಡ, ದರಕಾಸ್ತು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಯೋಜನಾಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್,ಎಂ.ವಿಜಯನರಸಿಂಹ, ಕೋಮುಲ್ ನಿದೇರ್ಶಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಪಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಖಜಾಂಚಿ ಪಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ಬಿ..ಕೆನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಚಂದ್ರೇಗೌಡ, ನಗರಸಭಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದ ಸಿಪಿ ನಾಗರಾಜ್, ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎ ರಾಜಪ್ಪ, ಮುಖಂಡರಾದ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಗೌಡ, ಬೆಳ್ಳಾವಿ ಸೋಮಣ್ಣ, ಪ್ರದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ, ವಾಟರ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ನಂದೀಶ್, ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ, ಸೈಯದ್ ಅಜಗರ್, ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ ಸಿ ಚಂದ್ರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡರು, ಸೀನಪ್ಪ, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಎಂಪಿ ಪೆರುಮಾಳಪ್ಪ, ಯಜಮಾನರು ಜಗನ್ನಾಥ್, ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಾದ ಆಂಜನಪ್ಪ, ಹೇಮಮಾಲಿನಿ, ಚೇತನ್, ಎಎಲ್ಕೆ ಕುಟ್ಟಿ, ಎಂ.ಪಿವಿ ಮಂಜು, ಆಂಜಿ, ಅಶ್ವಥರೆಡ್ಡಿ, ಶಬೀರ್, ಇನ್ನಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಏಪ್ರೀಲ್ ೧೦ ಶುಕ್ರವಾರ ದೀಪೋತ್ಸವ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೇವರಿಗೆ ಆರತಿ ತಂಬಿಟ್ಟು ದೀಪಗಳನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಮಂಗಳವಾಧ್ಯಗಳ ಸಮೇತ ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಟು ನಂತರ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಆರತಿ ತಂಬಿಟ್ಟು ದೀಪಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಪಟಾಲಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ೩ ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹರಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಏಪ್ರೀಲ್ ೧೧ ಶನಿವಾರದಂದು ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಪಟಾಲಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಿಡೀರಣ್ಣ ಎಂಬ ದೇವರನ್ನು ಭುಜಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತ ಪೂಜಾರಿ ಹಲಗು ತಾಳಕ್ಕೆ ನರ್ತಿಸುತ್ತಾ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆ ಪಟಾಲಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಡೀರಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿರುವ ಸಿಡಿ ಕಂಭಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ದವನ ಹಾಗೂ ಹೂವಗಳನ್ನು ಎಸದು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಏಪ್ರೀಲ್ ೧೨ ಭಾನುವಾರ ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದ್ರೌಪದಾಂಭ ಕರಗ ರಾತ್ರಿ ೧೧ ಗಂಟೆಗೆ ಹೂವಿನ ಕರಗ ಹೊತ್ತ ಪೂಜಾರಿ ವೆಂಕಟರೋಣ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ವೀರ ಕುಮಾರರು ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವಾಲಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿದ ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಚಿತ್ರ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರುವ ಕರಗದ ಮೇಲೆ ನೆರದಿರುವ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ತಮ್ಮ ಹರಿಕೆಯನ್ನು ನೇರವೇರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಾಲಯಗಳ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೇರವಣಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.