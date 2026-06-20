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ಕೋಲಿ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಕಮಕನೂರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ವಿಜಯೋತ್ಸವ

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Kalaburgi_Newsroom
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ಕಲಬುರಗಿ,ಜೂ.೨೦- ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯ (ಎಂಎಲ್‌ಸಿ) ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ಧುರಿಣರಾದ ತಿಪ್ಪಣಪ್ಪ ಕಮಕನೂರ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಲಾಲಗಿರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದರು.
ಕೋಲಿ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಅಮೃತ ಎಚ್.ಡಿಗ್ಗಿ ನೆತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ವಿಜಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಂಎಲ್‌ಸಿ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಕಮಕನೂರ ಅವರ ಬೃಹತ ಕಟೌಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಪರಸ್ಪರರು ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಮತ್ತು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಈ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಲಿ (ಗಂಗಾಮತ) ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮೃತ ಎಚ್.ಡಿಗ್ಗಿ ಅವರು, ಮಾತನಾಡಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜದ ಸಮಗ್ರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಮಕನೂರ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಈಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂತಸ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮ ತಂದಿದೆ, ಕಮಕನೂರ ಅವರ ಕೈಬಲಪಡಿಸಲು ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಸಮಾಜ ಅವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಸುಖದೇವ ಕೂಗನೂರ, ಶಾಮರಾವ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದೇವಗುಡಿ, ಚಂದ್ರಕಾAತ ಸುರಪುರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವೈ, ಕೂಡಿ, ದತ್ತು ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಶಿವರಾಜ ಕಿರಸಾವಳಗಿ, ಲಕ್ಷಿö್ಮÃಬಾಯಿ ನಿಂಗಣ್ಣ ಸಂಕಾಳಿ, ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಜಾಧವ, ಸಂಗಮನಾಥ ಕಣ್ಣಿ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬಾಬುರಾವ ಕೋಬಾಳ, ರಾಯಪ್ಪ ಹೊನಗುಂಟಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಪುರೇನ, ರಾಜು ತುವರ, ಶರಣಪ್ಪ ಜೋಕಡ, ಸೇರಿದಂತೆ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜಬಾಂದವರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

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