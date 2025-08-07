ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ವರ್ಷಾ ,ಉಪಮೇಯರ್ ಆಗಿ ತೃಪ್ತಿ

ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.7: ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ 23ನೇ ಅವಧಿಗೆ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ವಾರ್ಡ್ ಕ್ರಮಾಂಕ 43ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯೆ ವರ್ಷಾ ರಾಜೀವ್ ಜಾನೆ ಮತ್ತು ಉಪ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ವಾರ್ಡ ಕ್ರಮಾಂಕ 45 ರ ಸದಸ್ಯೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಲ್ಲದ ( ಲಾಖೆ) ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಚುನಾಯಿತ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಳಿ 35 ಮತದಾರರಿದ್ದು, ಬಹುಮತಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 34 ಮತಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಷಾ ಜಾನೆ ಆಯ್ಕೆ ಖಚಿತವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10.30ರವರೆಗೆ ಮೇಯರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಬಯಸಿ ಕೇವಲ ವರ್ಷಾ ರಾಜೀವ್ ಜಾನೆ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಾರ್ಡ್ ಕ್ರಮಾಂಕ 20ರ ಸದಸ್ಯೆ ಫರ್ಹಾನ್ ಖುಸ್ರೋ ಜಾಗಿರದಾರ್, ವಾರ್ಡ್-15ರ ನಜ್ಮಾ ಬೇಗಂ ಮೊಹ್ಮದ್ ತಾಹೆರ್ ಅಲಿ, ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ 43ರ ಲತಾ ರಾಠೋಡ್ ಮಧ್ಯೆ ತೀವ್ರ ‘ಒಳ ಸೆಣಸಾಟ’ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತಾದರೂ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಯವರ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವೇಳೆ ವರ್ಷಾ ಅವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತರಾದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ವರ್ಷಾ ಜಾನೆ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು
ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಚುನಾಯಿತ ಮಹಿಳಾ 17 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾಗ್ಯೂ, ಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತರ ವರ್ಗಗಳ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿಯಲು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಹಾದಿ ಸುಗಮಗೊಂಡಂತಾಯಿತು ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.
ಕೊನೆಯ ಹೊತ್ತಿನ ಕಸರತ್ತು:*
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಬಳಿ 31 ಸಂಖ್ಯಾಬಲವಿದ್ದು, ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಲ್ವರು ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲದ ಹೊರತಾಗಿ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ ಹಿಡಿಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೇಯರ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ರಂಗು ಲಭಿಸುತ್ತಿತ್ತಾದರೂ, ಈಗಾಗಲೇ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೇಯರ್ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಾನು ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೂಲಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿತು
ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಯವರ ತೀವ್ರ ನಿಗಾದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಅಸಂಭವ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಸಹ ಕೇಳಿಬಂತು
