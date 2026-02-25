ಫೆ. 27 ರಿಂದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಧಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವ

ಕಲಬುರಗಿ,ಫೆ.25: ನಗರದ ಜೇವರಗಿ ರಸ್ತೆ ಶ್ರೀನಗರದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂರು ದಿನಗಳ 34 ನೇ ವರ್ಧಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಫೆ.27 ರಿಂದ ಮಾ.1 ರವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 7 ರಿಂದ 8 ರವರೆಗೆ ಆಕಾಶರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಕಲಬುರಗಿ ಅವರಿಂದ ಭಗವತ ಕಥಾ ವರ್ಣನೆ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದೆ.
ಫೆ.27 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತ, ಪಂಚಾಮೃತ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆ ಅಲಂಕಾರ ( ಗಂಧ ಲೇಪನ) ಸಂಜೆ 5.30 ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಪ್ರಭಂಜನ ಭಜನಾಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಭಜನೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಕಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ,ಶ್ರೇಯಾ ಮಠ ಮತ್ತು ಸ್ತುತಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದೆ.ಫೆ 28 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗೆ ರವರೆಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತ, ಪಂಚಾಮೃತ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರ, ಸಂಜೆ 4.30 ರಿಂದ 5.30 ರವರೆಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಪಠಣ, ಸಂಜೆ 6 ರಿಂದ 7 ರವರೆಗೆ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಅವರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದೆ.
ಮಾ.1 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ 9.30 ರವರೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದತೀರ್ಥ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ಪಾರಾಯಣ ಸಂಘದಿಂದ ಪಾರಾಯಣ,ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಗಣಹೋಮ, ಸಂಜೆ 5.30 ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಡಾ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಅವರಿಂದ ಹಾಸ್ಯಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದೆ .ಸಕಲ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಂತೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಮರಾವ ಬೆಳಗುಂಪಿ,ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮಸೇನರಾವ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಳವಾರ ಅವರು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
