ಮನೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ : ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ ವರವ ಬೇಡಿದ ಮಾತೆಯರು

ಔರಾದ್ : ಅ.೯:ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಶುಕ್ರವಾರ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮದಿAದ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿAದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಎಲ್ಲೆಡೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಟಪ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಬಾಳೆಕಂಬಗಳಿAದ ಶೃಂಗರಿಸಿದ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನಳಾದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಗೆ ಹಣ್ಣು, ಹಂಪಲು, ತರಹೇವಾರಿ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಂಕಲ್ಪ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ದಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿ ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ವರವ ಬೇಡಿದರು. ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು, ನೆರೆಹೊರೆಯವರನ್ನು ಕರೆದು ಪೂಜೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.
ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವುದು, ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಜನರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸದೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಲೂರ್ (ಏನ್) ಗ್ರಾಮದ ಭಾರ್ಗವಿ ಅನಿಲ್ ಗೌಡ ದಂಪತಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಂಜೆಮ್ಮ, ನರಸಮ್ಮ, ಆರತಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ, ಸುಧಾ,ಶೋಭಾ, ಸುನೀತಾ, ಇದ್ದರು
