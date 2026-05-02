ವೈಶಾಖ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಆಚರಣೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಮೇ.2-ನಗರದ ಕೆಪಿಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ 2570ನೇ ವೈಶಾಖ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬದ್ಧ ವಂದನೆ ಪೂಜ್ಯ ಮಾಡಿದ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಡಾ.ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಎಮ್. ಕಾಂತಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತ, ವರ್ತಮಾನ ಸನ್ನಿವೇಶ ನೋಡಿದಾಗ ಜಗತ್ತಿಗೆ ‘ಯುದ್ಧ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬುದ್ಧ ಬೇಕು’ ಅನ್ನಿಸುತದೆ. ಸಮಾನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಭಗವಾನ್ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರು. ಶಾಂತಿ, ಸ್ನೇಹ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮತ್ತು ಜೀವಕಾರುಣ್ಯಗಳನ್ನು ಆದರ್ಶ ಮೌಲ್ಯಗಳೆಂದು ಬೋಧಿಸಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಬುದ್ಧ. ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗೋಣ ಎಂದರು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಡಿ,ಡಾ. ನಿರ್ಮಲಾ ಸಿರಗಾಪುರ್, ಡಾ. ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಮದನ್ಕರ್ ,ಡಾ. ಸುದರ್ಶನ್ ಮದನ್ಕರ್, ಡಾ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಮೋಳಕೆರೆ ,ಡಾ. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್. ಬಿ, ಡಾ. ದತ್ತುರಾಯ,ಡಾ. ಕರಬಸಪ್ಪ ಮುಲಗೆ, ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಕಲಬುರಗಿ,ಮೇ.2-ನಗರದ ಕೆಪಿಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ 2570ನೇ ವೈಶಾಖ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬದ್ಧ ವಂದನೆ ಪೂಜ್ಯ ಮಾಡಿದ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಡಾ.ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಎಮ್. ಕಾಂತಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತ, ವರ್ತಮಾನ ಸನ್ನಿವೇಶ ನೋಡಿದಾಗ ಜಗತ್ತಿಗೆ ‘ಯುದ್ಧ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬುದ್ಧ ಬೇಕು’ ಅನ್ನಿಸುತದೆ. ಸಮಾನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಭಗವಾನ್ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರು. ಶಾಂತಿ, ಸ್ನೇಹ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮತ್ತು ಜೀವಕಾರುಣ್ಯಗಳನ್ನು ಆದರ್ಶ ಮೌಲ್ಯಗಳೆಂದು ಬೋಧಿಸಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಬುದ್ಧ. ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗೋಣ ಎಂದರು.