Thursday, April 30, 2026
ಏ,.ದಿ.೨೩ ರಿಂದ ಮೇ.೨೨ರ ವರೆಗೆ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಏ,.ದಿ.೨೩ ರಿಂದ ಮೇ.೨೨ರ ವರೆಗೆ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Hubli_Newsroom
ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ,ಏ.೩೦. : ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ-ತೇರದಾಳ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕಾಲು ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಬೇನೆ ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏ.೨೩ರಿಂಚ ಮೇ.೨೨ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆಂದು ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಬಸವರಾಜ ಗೌಡರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.


ಒಟ್ಟು ೭೩,೫೪೮ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕಾಕರಣ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ೧೦೦ ರಿಂದ ೧೨೦ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಒಂದರAತೆ ಒಟ್ಟು ೬೫೧ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಲಸಿಕಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಂತೆ ಒಟ್ಟು ೭೪ ಲಸಿಕಾದಾರರ ಒಳಗೊಂಡ ೩೭ ತಂಡಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಜಾನುವಾರುವಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಿರಿಂಜ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಲು ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ರೋಗವು ವೈರಾಣುವಿನಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗವಾಗಿದ್ದು, ರೋಗಪೀಡಿತ ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಜ್ವರ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣು, ಜೊಲ್ಲು ಸೋರುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣುಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಂಠಿತಗೊAಡು ಜಾನುವಾರುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಕರುಗಳು ಮರಣವಾಗುವುದು, ಜಾನುವಾರುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಲಸಿಕಾದಾರರು ಮನೆಗಳತ್ತ ಬಂದಾಗ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಆಡಳಿತ) ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬನಹಟ್ಟಿ ಇವರು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ

