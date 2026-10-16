ಎ.ಪಿ.ರಂಗನಾಥ್ ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ ಮನವಿ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅ. ೧೬- ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎ.ಪಿ.ರಂಗನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ನಾವು-ನೀವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆಯು ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಕದಂಬ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಎರಡು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದ್ದರು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುವ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಎ.ಪಿ.ರಂಗನಾಥ್ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜನಾನುರಾಗಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದರು.
ಕಳೆದ ೩ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿ ಗಮನಿಸಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಛಿಮಾರಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.ಹೆಚ್.ರವೀಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ ನಾವು ವಿರಮಿಸದೆ ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದರು.ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎ.ಪಿ.ರಂಗನಾಥ್,ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಸಂತೋಷ್ ಹಾಗು ಶಿಕ್ಷಕರು,ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.