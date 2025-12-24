ಜ್ಞಾನಸುಧಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಅನಾವರಣ

ಬೀದರ್:ಡಿ.೨೪: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿದ್ಯಾಲಯವಾದ ಜ್ಞಾನಸುಧಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಆರಂಭಗೊAಡಿರುವ ಎರಡು ದಿನದ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ನಗರದ ಮಾಮನಕೇರದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನಸುಧಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ‘ಬ್ರೇನ್ ವೇವ್’ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಸೈನಿಕ ವೇಷಧಾರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯ ಮೇಲೆ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾಲಯದ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್, ರಫೇಲ್, ಸುಕೊಯಿ-೪೦೦ ಮಾದರಿಗಳು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ‘ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ’ ಮಾದರಿ ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು, ಬಸವಣ್ಣ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ, ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ, ನುಲಿಯ ಚಂದಯ್ಯ, ಮೇದರ ಕೇತಯ್ಯ, ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ, ಶರಣೆ ಸತ್ಯಕ್ಕ, ಅಮುಗೆ ರಾಯಮ್ಮ ಅವರ ವೇಷ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಟನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಮಹಾಭಾರತದ ಕುರಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ವಧೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ, ಅರ್ಜುನ ಹಾಗೂ ಕರ್ಣನ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿದವರ ಮೈಜುಮ್ಮೆನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪಾಲಕರು ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಕಳೆ ತಂದಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮಾದಿರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ, ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎ???ಕೆಜಿ ತರಗತಿಯಿಂದ ೧೦ನೇ ತರಗತಿ ವರೆಗಿನ ಸುಮಾರು ೩ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೆಳ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ (ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋ???ನಲ್ಲಿ) ಯುಕೆಜಿ, ಎ???ಕೆಜಿ, ೧ನೇ ಮತ್ತು ೨ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿಗಳು ಇದ್ದರೆ, ಮೊದಲನೆಯ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯ ಮಾದರಿಗಳು, ಎರಡನೆಯ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಗೂ ಮೊರನೆಯ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಯೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ನಿಲಗಿರಿ ಮೌಂಟೇನ್, ಜೋಗ ಜಲಪಾತ, ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳು, ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆAಟ್, ಲೊಕೇಶನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವಾಯು, ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ, ಆದಿ ಯೋಗಿ ಪ್ರತಿಮೆ, ಕೆಆ???ಎಸ್ ಜಲಾಶಯ, ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಆದಿವಾಸಿ ಮನೆ ಮುಂತಾದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜ್ಞಾನರಂಗ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಣಕು ಪ್ರದರ್ಶನ, ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ, ನನ್ನ ಗೋಪಾಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರು ನಾಟಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆದಿದೆ.
ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮೊದಲನೆಯ ದಿನವೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಲಕರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾದರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದರು. ಹಲವಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆನಂದಪಟ್ಟರು. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ವಾಹನದ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾ. ಗಿರೀಶ್ ದಿಲೀಪ್ ಬದೋಲೆ, ಬೀದರ್ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಎಂ.ಡಿ. ಶಖೀಲ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾದರಿಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಅವರ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಜ್ಞಾನಸುಧಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಜಿ, ಜ್ಞಾನಸುಧಾ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ. ಮುನೇಶ್ವರ ಲಾಖಾ, ರವಿ ಮೂಲಗೆ, ಸಪ್ನಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಪೂಜಾ ಜಾರ್ಜ್ ಸ್ಯಾಮುವೇಲ್, ಜ್ಞಾನಸುಧಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಸುನೀತಾ ಸ್ವಾಮಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಬೀದರ್:ಡಿ.೨೪: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿದ್ಯಾಲಯವಾದ ಜ್ಞಾನಸುಧಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಆರಂಭಗೊAಡಿರುವ ಎರಡು ದಿನದ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.