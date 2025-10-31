ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಏಕತಾ ನಡಿಗೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.31: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಉಪಪ್ರಧಾನಿ, ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕೀಕರಣದ ರೂವಾರಿ, ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ 150 ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇಂದು ನಗರದ ಜಗತ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಏಕತಾ ನಡಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಏಕತಾ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾದ ಚಂದು ಪಾಟೀಲ್, ಅಶೋಕ್ ಬಗಲಿ, ಡಾ.ಅವಿನಾಶ್ ಜಾಧವ, ಅಮರನಾಥ ಪಾಟೀಲ್, ವಿಶಾಲ್ ದರ್ಗಿ,ರವಿಚಂದ್ರ ಕಾಂತಿಕರ,ಶರಣಪ್ಪ ತಳವಾರ, ದೇವೇಂದ್ರ ದೇಸಾಯಿ ಕಲ್ಲೂರು,ಧರ್ಮಣ್ಣ ಇಟಗಿ, ಸಂತೋಷ ಹಾದಿಮನಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜಿನಕೇರಿ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ವಿವಿಧ ಮೋರ್ಚಾಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಕೋಷ್ಟಕಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು
