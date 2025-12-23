ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಉಡಚಾಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಂಧನ

ಅಫಜಲಪುರ,ಡಿ.23 : ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡಚಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಹಿರೇಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶಾಂತಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ,ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿದೆ.ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪಕ್ಕದ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲೋಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವಾಗಲೇ ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾದಡ್ಡಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಮಠದಿಂದಲೇ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉಡಚಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಠದ ಜಾತ್ರೆ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಠಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಮಠಾಧಿಪತಿ ಇದ್ದೇನೆ,ಹೀಗಾಗಿ ಜಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಪೆÇಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜಾತ್ರೆಯ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಅಲ್ಲದೇ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಹ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಯಲಿ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ನಿಂತುಕೊಂಡು ರವಿವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಗನ್ ನಿಂದ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಭಯಪಡಿಸಲು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಸಿ ವೈರಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಮಾಡಿರುವ ಉಡಚಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರವಿವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಗನ್ ಹಿಡಿದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಡಚಾಣ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮಠಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಲೋಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿದು ರಸ್ತೆ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಠದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರು.ಈಗ ಮತ್ತೆ ಗನ್ ನಿಂದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದು,ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಾಮಿಜಿಗಳು ಮಠದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ, ಪ್ರವಚನಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಗನ್ ಹಿಡಿಯುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.ಹೀಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ವಿವಾದದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಈ ಕೂಡಲೇ ಮಠ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು, ಈ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಶಂಕರಲಿಂಗ ಮೇತ್ರಿ, ಪುಟ್ಟು ಹೂಗಾರ, ಗಡೇಪ್ಪ ಮೇತ್ರಿ, ಗೌರಿಶಂಕರ ಗಚ್ಚಿನಮಠ,ಶಾಂತಯ್ಯ ಗಾಮಣಿ, ವಿನೋದ್ ಪಾಟೀಲ್, ರುದ್ರಯ್ಯ ಕಳಿಮಠ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೂಶೆಟ್ಟಿ, ಬಸವರಾಜ ಅಂಜುರ್ಣಗಿ, ಶಂಕರಲಿಂಗ ಗಾಮಣೆ, ದಳಪತಿ ಮೇತ್ರಿ, ಭೀಮಾಶಂಕರ ಮೇತ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಬಂಧಿಸಿದ ಪಿಎಸ್ಐ ಸೋಮಲಿಂಗ ಒಡೆಯರ
ಉಡಚಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ ಪಿಎಸ್ಐ ಸೋಮಲಿಂಗ ಒಡೆಯರ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ ಶಾಂತಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು.