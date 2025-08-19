ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಸಾರ್ಥಕ ಉಚಿತ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಸೇವೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ : ರವಿ ಪೂಜಾರಿ

ಅಥಣಿ : ಅ.೧೯:ಅರ್ ಎಸ್ ಪಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳ ಮೂಲಕ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಡತನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಆಶ್ರಯ ಇಲ್ಲದ ಬಡ ನಿರ್ಗತಿಕರು ಮತ್ತು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಮಾಡುವ ಕಾಯಕವನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಾದ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಅಥಣಿ ಪಟ್ಟಣದ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಡತನದ ಜೀವನವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಅನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏನು ಅನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ದೇವರು ನನಗೆ ಈಗ ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನ ನೀಡುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಡ ಜನರಿಗಾಗಿ ಎರಡು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಉಚಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಆಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯ ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ೫೦೦ ರಿಂದ ೧೦೦೦ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮಹತ್ವಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸಹಕಾರಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಕಾಶ ಹಿಡಕಲ್, ಆನಂದ ಹಡಿಗಿನಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು
