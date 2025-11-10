ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಐಇಇಇ 2025 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಕಲಬುರಗಿ;ನ.10: ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ (ಐಇಇಇ) ಐಇಇಇ ದಿನಾಚರಣೆ 2025 ಮತ್ತು Iಇಇಇ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪವಿಭಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್- ‘ಸೃಜನಂ’ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಚಾಲಿತ ಸಂಶೋಧನೆ, ಪೇಟೆಂಟ್ ಫೈಲಿಂಗ್, ರೋಬೊಟಿಕ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬಹು-ಡೊಮೇನ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಲಿಕೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ. ದೇವೇಂದ್ರ ಗೌಡ ಅವರು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಬಲವಾದ ಪೆÇ್ರಫೈಲ್ ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಐಇಇಇ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡಿದ ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಅವರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಐಇಇಇ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಐಇಇಇ 50ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಾದಂತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಐಇಇಇ ಕರ್ನಾಟಕ 21,700 ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ವೇಳೆಗೆ 25,000 ಹೊಸ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಡಾ. ಅಭಿμÉೀಕ ದೇಶಮುಖ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಐಇಇಇ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪವಿಭಾಗವು ತನ್ನ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ “ಸೃಜನಂ” ಎಂಬ ಹೊಸ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯವು ತಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡೀನ್ ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾಕಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, Iಇಇಇ ಐಇಇಇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಾಖೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ತೋರಿಸಲು ಇದು ಹೇಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಐಇಇಇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಾಖೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಿ ಆಗಿರುವುದರ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪೆÇ್ರ. ವಿ.ಡಿ. ಮೈತ್ರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಐಇಇಇ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್-ಆನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಐಇಇಇ ಸದಸ್ಯರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ Iಇಇಇ ಐಇಇಇ ನ ಸಹಾಯವು ಅಪಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. Iಇಇಇ ಐಇಇಇ ನೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಐಇಇಇ ಸಂಯೋಜಕಿ ಡಾ. ಆಶಾರಾಣಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಐಇಇಇ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 2025ನೇ ಇಸವಿಯ ಆಚರಣೆಯ ವಿಷಯ “ಉತ್ತಮ ನಾಳೆಗಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಜೇತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾ. ಶಿವಲೀಲಾ ಪಾಟೀಲ್ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧನಾ ಡೀನ್ ಡಾ. ಸುಜಾತಾ ಮಲ್ಲಾಪುರ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣದ ಡೀನ್ ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜವಳಗಿ, ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ಪೆÇ್ರ. ಕಿರಣ್ ಮಾಕಾ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ 220ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಎರಡು-ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.