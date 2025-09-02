ಎರಡು ದಿನಗಳ ಸಂವಿಧಾನ ಕ್ಲಬ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಚಾಲನೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.2-ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಕೊಡಗಿನ ನಾವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ “ಮಕ್ಕಳ ಸಂವಿಧಾನ ಕ್ಲಬ್” ಕುರಿತಂತೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಗಾರ ನಗರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.
ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಕ್ಲಬ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೈಸ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂವಿಧಾನ ಕ್ಲಬ್ ನ ಎರಡು ದಿನಗಳ ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಗಾರವನ್ನು ಜಗತ್ನ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ರಫಿಯಾ ರುಮಾನಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಸಂವಿಧಾನ ಕ್ಲಬ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು, ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕು ಬೇಕು ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂವಿಧಾನ ಕ್ಲಬ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಾವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಲಾಭಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರಿತು ನಾಗರಿಕತ್ವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಂಥಾಲಯ,ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಗೌತಮ್ ಕಿರಗಂದೂರು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಸಂವಿಧಾನ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಶುಭ ಕೋರಿದರು.
ಮಕ್ಕಳು ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ, ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಧೈರ್ಯ, ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು, ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಭಾಗವಾಗಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಯುಕ್ತಿ ಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸಶಕ್ತನಾಗಿಸಿದರೆ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ, ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಸಂವಿಧಾನ ಕ್ಲಬ್ ಗಳು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿ ನವಿದ ಅಂಜುಮ ಹೇಳಿದರು.
ಮಕ್ಕಳ ಸಂವಿಧಾನ ಕ್ಲಬ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಗಾರದ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರಫಿಯಾ ರುಮಾನ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಯುತ ನವಿದಾ ಅಂಜುಮ,ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಡಾ I ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ್ ಎಲೆಬಳ್ಳಿ,ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಗೌತಮ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಗೋಪಾಲ್ ದಾಸ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೈಸ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ತಂಡದ ನವೀನ್ ಮತ್ತು ಸುಮನ ರವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುಬಾನ ಸಾಬ್ ಮತ್ತು ಸಹನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
