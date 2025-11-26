ಕಲಬುರಗಿ,ನ.26-ನಗರದ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಪೆÇಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಗರದ ಬಾಪುನಗರದ ಚಕ್ರದಾರಿ ಚಂಪಾಲಾಲ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ 2,92,000/- ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 3 ಕೆಜಿ 650 ಗ್ರಾಂ ಗಾಂಜಾ ಹಾಗೂ 500 ನಗದು ಹಣ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಸಿಬಿ ಪೆÇಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ನಗರದ ಚೌಕ್ ಪೆÇಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶೇಖ್ ರೋಜಾ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ಮಟ್ಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ದೇವಿ ನಗರ ಕಾಲೋನಿಯ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಭೀಮಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 15,350/- ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಮತ್ತ ಚೌಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ, ಮಟಕಾ: ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ
