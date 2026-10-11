ಎರಡು ಎಕರೆ ಪಪ್ಪಾಯಿ: ರೂ. 25 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಕೆ

ಬೀದರ್: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಯುವ ರೈತ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ವಿಠ್ಠಲರೆಡ್ಡಿ ಬೆಲ್ಲಂಕುಂಡಾ ಅವರು ಬರದಲ್ಲೂ ಬಂಪರ್ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಬೆಳೆದು ಕೈತುಂಬಾ ಆದಾಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ರೂ. 25 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅವರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪಪ್ಪಾಯಿ ಖರೀದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಸಕರ ಭೇಟಿ: ರೈತನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಗುರುವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಹುಮನಾಬಾದ್ ಶಾಸಕ ಡಾ. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಅವರು, ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕಳೆದ ನವೆಂಬ???ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 6 ಅಡಿ ಇಂಟು 8 ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 2,000 ಪಪ್ಪಾಯಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ರೂ. 60 ಸಾವಿರದಂತೆ ಒಟ್ಟು ರೂ. 1.20 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರೂ. 25 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸದೆ, ದನದ, ಕುರಿಗಳ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಏಳನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಟ್ಟು , ಎಂಟನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಗಳು ಬೆಳೆದಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ 40 ರಿಂದ 80 ಕಾಯಿಗಳು ಹತ್ತಿದ್ದು, 60 ಕೆ.ಜಿ. ಯಿಂದ 100 ಕೆ.ಜಿ. ವರೆಗೆ ಇಳುವರಿ ಕೊಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವಿವಿಧೆಡೆಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತೋಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ರೂ. 31 ರಂತೆ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಖರೀದಿಸಿ ಒಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ದುಡಿದರೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಎಂದೂ ಕೈಬಿಡಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯವೇ ನಿದರ್ಶನ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬರಗಾಲ ಇದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಬಳಸಿ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸದ್ಬಳಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕರು ರೈತರಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.
ಯುವ ರೈತ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆ ಇತರರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬೀದರ್: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಯುವ ರೈತ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ವಿಠ್ಠಲರೆಡ್ಡಿ ಬೆಲ್ಲಂಕುಂಡಾ ಅವರು ಬರದಲ್ಲೂ ಬಂಪರ್ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಬೆಳೆದು ಕೈತುಂಬಾ ಆದಾಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.