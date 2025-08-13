ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.13-ಫರಹತಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಾಡತೆಗನೂರ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 200 ಮಹಾಗನಿ ಮರಗಳನ್ನು ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಡೆದಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಡತೆಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಲಾಲಪ್ಪ ಹರಳಯ್ಯ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ 2 ಕೊಡಲಿಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಡತೆಗನೂರ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿನ 250 ಮಹಾಗನಿ ಮರಗಳ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ 200 ಮರಗಳನ್ನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಕಡಿದು ಹೊಲದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಸಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಗಂಡ ಶಶಿಕಾಂತ ಹಿರೇಮಠ ಎಂಬುವವರು ಫರಹತಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಡಿಸಿಪಿಗಳಾದ ಕನಿಕಾ ಸಿಕ್ರಿವಾಲ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಹೆಚ್.ನಾಯಕ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಬ್-ಅರ್ಬನ್ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಡಿ.ಜಿ.ರಾಜಣ್ಣ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಫರಹತಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪಿಐ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇಕ್ಕಳಕಿ, ಎಎಸ್ಐಗಳಾದ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್, ಅಶೋಕ ಜಮಾದಾರ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಕಲ್ಯಾಣಕುಮಾರ, ಸಾಜಿದ್ ಪಾಷಾ, ಆನಂದ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ತಂಡ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಆರೋಪಿ ಶರಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಹಿರೇಮಠ ಅವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮಹಾಗನಿ ಮರಗಳು ಬೆಳೆದರೆ ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಹಣಮಂತ ಹರಳಯ್ಯ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಈ ದುಷ್ಕøತ್ಯ ಎಸಗಿರುವುದಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ.ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್.ಡಿ.ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
200 ಮಹಾಗನಿ ಮರ ಕಡಿದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ
