ಗುರುಮಠಕಲ್,ನ.21: ವಿಷ್ಣುವಿನ ಜಾಗರಣೆಯೇ ಉತ್ಥಾನ ಎಂದರೆ ಏಳುವುದು ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಆಷಾಢ ಶುದ್ಧ ಏಕಾದಶಿಯಂದು (ಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿ) ಯೋಗನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರುವ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣುವು, ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತದ ಸಮಾಪ್ತಿಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಚಂಡರಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುರಾಜ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ತುಳಿಸಿಮಾತೆಯ ಕಟ್ಟೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇಂದು ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ. ಇದನ್ನು ತುಳಸಿವಿವಾಹ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಧಾತ್ರಿ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮವನ್ನಿಟ್ಟು, ತುಳಸಿ-ವಿಷ್ಣು ವಿವಾಹದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ,ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ದಿನ ತುಳಸಿಮಾತೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗುರುರಾಜ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಚಂಡರಕಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈವೇಳೆ ಅವರ ಮಾತೊಶ್ರೀಯವರು ಹಾಗೂ ಧನಂಜಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರು ಇದ್ದರು. ತದನಂತರ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನಡೆದು ಭಕ್ತರು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
ಗುರುಮಠಕಲ್,ನ.21: ವಿಷ್ಣುವಿನ ಜಾಗರಣೆಯೇ ಉತ್ಥಾನ ಎಂದರೆ ಏಳುವುದು ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಆಷಾಢ ಶುದ್ಧ ಏಕಾದಶಿಯಂದು (ಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿ) ಯೋಗನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರುವ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣುವು, ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತದ ಸಮಾಪ್ತಿಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಚಂಡರಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುರಾಜ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ತುಳಿಸಿಮಾತೆಯ ಕಟ್ಟೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇಂದು ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ. ಇದನ್ನು ತುಳಸಿವಿವಾಹ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.