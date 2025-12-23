ಶಿವರಾಯ ದೊಡ್ಡಮನಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.23-ಡಾ.ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಅವರ ವಿಚಾರ, ಆಚಾರ, ಪ್ರಚಾರ, ವಿಚಾರಧಾರೆ, ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಸಂಕೇತ ‘ ಮೂಕನಾಯಕ ಪತ್ರಿಕೆ’ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಡಾ.ಕೆ.ಎಸ ಬಂಧು.ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನುಡಿದರು.
ರಾಯಚೂರಿನ ನಡೆದ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಶಿವರಾಯ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅವರು “ಮೂಕನಾಯಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ” ಪಡೆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ, ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪುರಸ್ಕಾರ ದೊರೆತಿದೆ. ಶಿವರಾಯ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನ ಪರ ಸುದ್ಧಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದರು. ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಶೆಳ್ಳಗಿ ದೇವೇಂದ್ರ, ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಒಡೆಯರಾಜರವರು ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅವರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನಡೆಸಿದ ರೀತಿ, ಸಮಾಜದ ಕಳಕಳಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜಗನ್ನಾಥ ಕೌಲಗಿ ವಂದಿಸಿದರು.
