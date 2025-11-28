ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಕಲಬುರಗಿ,ನ.28-ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಾಹನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ಹಿರಿಯ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ ಮತ್ತು ಸಹೊದರರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಣಗಾರ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಶಂಕರಲಿಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನಿಕಟ ಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರಭದ್ರ ಸಿಂಪಿ ಅವರು, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತಿದ್ದ ತಂದೆ ಶಿವಬಸಪ್ಪನವರು ಮರಣ ನಂತರ ಬೀಳಗಿ ಅವರು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೀಟಿಕಟ್ಟಿ, ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆಂಗು, ಕಾರಿಕ ಮಾರಿ, ತಾಯಿಯ ವಿಧುವಾ ವೇತನದಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ ಬಡತನವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಬಡತನವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಬಿಳಗಿಯವರ ನಿಧನದಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ಅಪಾರ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಬಣಗಾರ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
