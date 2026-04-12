ಅವಟಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ,
ವಿಜಯಪುರ, ಏ. ೧೨:ದಾನೇಶ್ವರಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ವಿಜಯಪುರದ ಶಿಕ್ಷಕ ದಂಪತಿಗಳಾದ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ದಾನೇಶ ಅವಟಿ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವಟಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಹೊರವಲಯ ಬುರಣಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ನಗರ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಡ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ. ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಳಗ, ದಲಿತ, ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ,ಬುದ್ಧ,ಬಸವ,ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಶನಿವಾರ ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಫಾತಿಮಾ ಶೇಖ್, ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಶ೦.ಗು.ಬಿರಾದಾರ, ಸಿ.ಸು.ಸಂಗಮೇಶ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ, ಶಿಕ್ಷಕ ದಂಪತಿಗಳ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ, ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿ, ಫಲಪುಷ್ಪ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಕ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕ ಬಸವರಾಜ ಸೂಳೇಬಾವಿ, ಅನಿಲ ಹೊಸಮನಿ, ಡಾ. ಎಚ್.ಟಿ.ಪೋತೆ, ಶಾಮರಾವ್ ಘಾಟಗೆ, ಚಿದಾನಂದ ಕಾಂಬಳೆ, ಡಿ.ಎಲ್.ಚವ್ಹಾಣ, ಅರ್ಜನ ಲಮಾಣಿ, ಸುರೇಖಾ ರಜಪೂತ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ಬಿರಾದಾರ, ಸತ್ಯಪ್ಪ ಛಲವಾದಿ. ಸುರೇಶ ಘೋಣಸಗಿ, ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಕೆ.ಎಂ. ಕೂಡಲಗಿ, ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಬಸವರಾಜ ತಾಳಿಕೋಟಿ, ಶಬ್ಬೀರ್ ಕಾಗಜಕೋಟೆ, ಸಾಹೇಬಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸುರೇಶ ಬಿಜಾಪುರ, ರವಿ ಕಿತ್ತೂರು, ಸರೋಜ್ ಮೇಟಿ, ಡಾ. ಸದಾಶಿವ ಪವಾರ, ಹೊನಮಲ್ಲ ಸಾರವಾಡ, ರಾಜಕುಮಾರ ಜೊಲ್ಲೆ, ವಿನೋದ ಖೇಡ, ಸಿ.ಆರ್. ತೊರವಿ, ಎಸ್. ಎಂ.ಡೋಣಿ, ನಾಗೇಶ ಗಾಯಕವಾಡ, ಆಶಾ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ನೀಲಾಂಬಿಕಾ ಬಿರಾದಾರ, ಸಂಗೀತಾ ಪೂಜಾರಿ, ರಶ್ಮಿ ಗುಣಕಿ, ವಿಜಯಶ್ರೀ ಬಿಜಾಪುರ, ಹನಮಂತ ಮಮದಾಪೂರ, ಸಲೀಂ ಕಲಾದಗಿ, ಬೀರಪ್ಪ ಜುಮನಾಳ, ಮತಿನ ದೇವಧರ್, ನ್ಯಾಯವಾದಿ ನಾಗರಾಜ್ ಲಂಬು, ಸಂಜು ಕಂಬಾಗಿ, ಚೆನ್ನು ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಸಂಘರ್ಷ ಹೊಸಮನಿ ಮುಂತಾದವರು ಇದ್ದರು.
ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ,