ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದವರು ಆರಂಭಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು

ಕಲಬುರಗಿ,ನ.23: ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು ಎಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಅಮರಕಂಟಕದ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪೆÇ್ರ. ಎಂ.ಟಿ.ವಿ. ನಾಗರಾಜು ಹೇಳಿದರು.
ಅವರು ಸಿಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನ ಭಾರತೀಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ನಾಯಕ ಭಗವಾನ್ ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ ಅವರ 150 ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮುನ್ನಾದಿನದಂದು ಜನಜಾತಿಯ ಗೌರವ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೀರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪಹರಿಯಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ತಿಲಕ್ ಮಹಂಜಿ, ಒರಿಸ್ಸಾದ ಖಾಂಡಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಡೋರಾ ಬಿಸೋಯಿ ಮತ್ತು ಚಕ್ರ ಬಿಸೋಯಿ, ಸಂತಾಲ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಸಿದ್ದು ಮುರ್ಮು ಮತ್ತು ಕನ್ಹು ಮುರ್ಮು, ಜಾಖರ್ಂಡದ ಮುಂಡಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ, ಜಾಖರ್ಂಡದ ಜಾತ್ರಾ ಭಗತ್ (ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಗಾಂಧಿ), ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅಲ್ಲೂರಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ರಾಜು, ಖಮರಾಮ್ ಭೀಮು, ಕನಕಲತಾ ಬರುವಾ, ರಾಣಿ ಗೈಡಿನ್ಲಿಯು (ನಾಗ ರಾಣಿ) ಮುಂತಾದ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳ ಅನೇಕ ಬುಡಕಟ್ಟು ನಾಯಕರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಅವರು ಜಲ,ಭೂಮಿಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ನಮ್ಮದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕುಲಪತಿ ಪೆÇ್ರ. ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳ ಹೋರಾಟ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹಲವಾರು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ಇತರ ಸಮುದಾಯಗಳು ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತು. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಡಾ. ಸಂಗಮೇಶ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು, ಡಾ. ಗೌತಮ್ ಡಿ. ಭಗವಾನ್ ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ ಅವರ 150 ನೇ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಮುನ್ನಾದಿನದಂದು ನಡೆದ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು, ತೌಂಕ್ಸಪ ಸಂಗಟಮ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಾ ಪಾಠಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕಿ ಡಾ. ಶಮಲಾ ಆರ್. ವಂದಿಸಿದರು. ಜನಜಾತೀಯ ಗೌರವ ದಿವಸದ ಮುನ್ನಾದಿನ ನಡೆದ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೆÇ್ರ. ಜಿ. ಆರ್. ಅಂಗಡಿ, ಡಾ. ನಿತಿನ್ ಬಿ., ಡಾ. ಗುರು ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿ, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
