ಸಾರಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವೇ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಂಕೇತ

ಕರಜಗಿ :ಫೆ.24:ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಂ ವೈ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು
ಅವರು ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ,ಕೆ ಕೆ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಯೋಜನೆಯ ?1.54 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವ ನೂತನ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಮಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ,ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾದು ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಸಮರ್ಪಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವ ಸುಸಜ್ಜಿತ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಗಣ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿ ಉಪಹಾರ ಗೃಹ, ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯ,,ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇರಲಿವೆ.ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಬರುವ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು
ಕೆ ಕೆ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣಕುಮಾರ ಎಂ ವೈ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿವೆ.ಮಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1.54 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ನೂತನ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದ, ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ.ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ವೇಗ ಲಭಿಸಲಿದೆ.ಜನರ ಅನುಕೂಲವೇ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ.ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ನಿಗಮದ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಹಾಲಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾ!! ಸುಶೀಲಾ ಬಿ ಚನ್ನನ ಬೋರಯ್ಯ ಸುನೀಲಕುಮಾರ ಚಂದರಕಿ ಎ ವಿ ಭೋವಿ ಪಿಡಿಒ ಮೇಘಾ ಕಲಶೆಟ್ಟಿ
ಮುಖಂಡರಾದ ಪ್ರಕಾಶ ಜಮಾದಾರ ಶಿವಾನಂದ ಗಾಡಿ ಸಾಹುಕಾರ ರಮೇಶ ಪೂಜಾರಿ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಕರೂಟಿ ಗುರುಬಾಳ ಜಕಾಪೂರ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಹಿರೇಕುರುಬರ ಹಾಜಿಮಲಂಗ ಮುತವಲಿ ಷಡಕ್ಷರಿ ತಂಬಾಕೆ ಮಹಾದೇವಗೌಡ ಶಿರನಾಳ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹತ್ತರಕಿ ಸಿದ್ದು ಹೊರ್ತಿ ಬಸವರಾಜ ವಾಯಿ ಅರ್ಜುನ ಶಿರಶ್ಯಾಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಶಾಂತಪ್ಪ ಬಲ್ಲಾ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕೋಗಟನೂರ ಶಿವಪುತ್ರ ಬಾಕೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಅರಳಾ ಮಾಳಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಯಶ್ವಂತ ಕರೂಟಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಕರೂಟಿ ಶಕೀಲ ವಡಾಳೆ ವೇಣುಮಾಧವ ಅವಧಾನಿ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲಾಪೂರ ಬಸವರಾಜ ಕರೂಟಿ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಪೂಜಾರಿ ಜಗದೀಶ ದೇಶಟ್ಟಿ ಅನೀಲಗೌಡ ಕರೂಟಿ ಶರಣಪ್ಪ ನಾವದಗಿ ನಿಖಿಲ ಚಣೇಗಾಂವ ಬಸವರಾಜ ಅಳ್ಳಗಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ನಿವರಗಿ ರಾಜಶೇಖರ ಪ್ಯಾಟಿ ಮಹಿಬೂಬ ಗೌರ ಸುರೇಶ ಮುಜಗೊಂಡ ಮಹಾದೇವ ಆಲೂರ ಅಸ್ಪಾಕ ರುಕ್ಮೋದ್ದಿನ ಅಶೋಕ ನಾವದಗಿ ಸುರೇಶ ಶಿರನಾಳ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮಾತನಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಅಂಕಲಗಿ ನಾಗಪ್ಪ ಭಾಸಗಿ ಇತರರಿದ್ದರು
