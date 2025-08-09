54 ಸಾವಿರ ರೂಗಳಿದ್ದ ಹಣದ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕನಿಗೆ ಮರಳಿ ನೀಡಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ ಸಾರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಗುರುಮಠಕಲ್,ಆ.9-ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದ 54 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿದ್ದ ಹಣದ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮರಳಿ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈಶಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಮೋತಿರಾಮ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಘಟಕದ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 54 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಬಸ್ಸಿನ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಶೋಕ್, ಚಾಲಕರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಸ್ ಘಟಕದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಸ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮೋತಿರಾಮ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಬಸ್ ಡಿಪೋಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹಣದ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಮರಳಿ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆ ಮರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಘಟಕದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಾರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
