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ಎಸ್‍ಐಆರ್ ಕುರಿತು ಬಿಎಎಲ್, ಬಿಎಲ್‍ಒ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ

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Kalaburgi_Newsroom
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ಕಲಬುರಗಿ, ಜೂ. 24: ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಹಾಯಕ ಮತದಾರ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕೆ. ಆನಂದ ಶೀಲ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ( ಎಸ್ ಐ ಆರ್) ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಾ ಬೂತ್ ಲೆವೆಲ್ ಏಜೆಂmರು (ಬಿಎಎಲ್), ಬೂತ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಬಿಎಲ್‍ಒ) ಹಾಗೂ ಬೂತ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ, ಹೊಸ ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿ, ಹೆಸರು ತಿದ್ದುಪಡಿ, ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಕುರಿತು ಎಎಲ್‍ಎಂಟಿಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಹಾಬಾದ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ನೀಲಪ್ರಭಾ, ಚುನಾವಣಾ ಶಿರಸ್ತೇದಾರ ಸೈಯದ್ ಹಾಜಿ, ಚುನಾವಣಾ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂತೋಷಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ,ಎಎಲ್‍ಎಂಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಬಸವರಾಜ ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಮಹಮದ್ ಯೂನಿಸ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಎಎಲ್, ಬಿಎಲ್‍ಒ ಹಾಗೂ ಬಿಎಲ್‍ಒಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

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