ಸಿಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧ: ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ

ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.9: ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳವು ಭಾರತದ ರಫ್ತು, ಆಭರಣಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಅಮೇರಿಕಾ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಭಾರತವು ಸುಮಾರು 64 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ” ಎಂದು ಪುಣೆಯ ಗೋಖಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನ ಪೆÇ್ರ. ಕೈಲಾಸ್ ಥಾವರೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಕಲಬುರಗಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧ: ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿಸುವಿಕಯೋ ಅಥವಾ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯತೆಯೋ? ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
“ಭಾರತದ ರಫ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾದದಿಂದ ಭಾರತ ತೈಲ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಾರಣ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಮೆರಿಕನ್ನರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ಉದ್ಯಮಗಳು ಚೀನಾದ ರಫ್ತಿನ ಶೇ.45 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿವೆ. ಅಮೇರಿಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಅಂದರೆ ಚೀನಾದ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅವುಗಳ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಮೂಲಕ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಮೇರಿಕಾ ಚೀನಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಯುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದೇಶಗಳನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿಸುವ ತಂತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಯುಕೆಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಡಾ. ಸುಮಾ ಸ್ಕೇರಿಯಾ, ಡಾ. ಎಸ್. ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ, ಡಾ. ಬಸವರಾಜ್ ಎಂ.ಎಸ್., ಡಾ. ಮಲ್ಲೇಶ್, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
