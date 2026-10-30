ನಾಳೆ ಸರ್ದಾರ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ ಜನ್ಮದಿನ

ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.30 : ಭಾರತ ದೇಶದ ಏಕತಾ ಪುರುಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಸಂಸ್ಥಾನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ದಿಟ್ಟತನದ ಧೋರಣೆ ಅನುಸರಿಸಿ ವಿಶಾಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಕಾರಣಿಭೂತರಾದ ದೇಶದ ಮೊದಲನೇ ಉಪಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ದಾರ ವಲ್ಲಭ ಭಾಯಿ ಪಟೇಲರ ಜನ್ಮ ದಿನ ನಾಳೆ ( ಅ.31)
ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಮುಂಜಾನೆ 9.30 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ಸರ್ದಾರ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ದಾರ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು, ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರು, ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಣ್ಯರು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖರು ಹಾಜರಾಗಬೇಕೆಂದು ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ದಾರ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ ಜಯಂತೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ದೇಶಮುಖ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದಸ್ತಿ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.30 : ಭಾರತ ದೇಶದ ಏಕತಾ ಪುರುಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಸಂಸ್ಥಾನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ದಿಟ್ಟತನದ ಧೋರಣೆ ಅನುಸರಿಸಿ ವಿಶಾಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಕಾರಣಿಭೂತರಾದ ದೇಶದ ಮೊದಲನೇ ಉಪಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ದಾರ ವಲ್ಲಭ ಭಾಯಿ ಪಟೇಲರ ಜನ್ಮ ದಿನ ನಾಳೆ ( ಅ.31)