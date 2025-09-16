ಟಮೋಟ ಸಾರು

By
Bangalore_Newsroom
-

ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು

ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ- ೨ ಚಮಚ

ದನಿಯಾ- ೨೦ ಗ್ರಾಂ

ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ- ೧೦

ಇಂಗು- ಕಾಲು ಚಮಚ

ಹಸಿಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ- ೧-೨

ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿ- ಸ್ವಲ್ಪ

ಉಪ್ಪು- ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು

ಕಾಯಿ ತುರಿ- ಸ್ವಲ್ಪ

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ…

ಮೆಂತ್ಯ- ಅರ್ಧ ಚಮಚ

ಜೀರಿಗೆ-೧ ಚಮಚ

ಕರಿಬೇವು- ಸ್ವಲ್ಪ

ಟೊಮೆಟೋ – ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ೧

ಬೆಲ್ಲ- ಸ್ವಲ್ಪ

ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು- ಸ್ವಲ್ಪ

ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ- ೧ ಬಟ್ಟಲು

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು- ಸ್ವಲ್ಪ

ಮೊದಲಿಗೆ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಣಲೆ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ೨ ಚಮಚ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕಾಯಲು ಬಿಡಬೇಕು. ನಂತರ ಮೆಂತ್ಯೆ ದನಿಯಾ, ಜೀರಿಗೆ, ಇಂಗು, ಕರಿಬೇವು, ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಂಪಗೆ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ನಂತರ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ೧ ಚಮಚ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ, ಟೊಮೆಟೋ, ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿ, ಕರಿಬೇವು, ಹುಣಸೆ ರಸ, ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದುಕೊಂಡು ೧೦ ನಿಮಿಷ ಬಿಡಬೇಕು.

ನಂತರ ೨ ಬಟ್ಟಲು ನೀರು, ಬೇಯಿಸಿಕೊಂಡ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಹಾಕಿ ೫ ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಬೇಕು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಈ ಹಿಂದೆ ಹುರಿದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ೩ ಚಮಚ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ೨ ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿ, ಸಾಸಿವೆ, ಕರಿಬೇವು, ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ, ಇಂಗು ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದರೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಉಡುಪಿ ಟೊಮೆಟೋ ಸಾರು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR